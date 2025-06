Salzburger Liga: Rekordjagd und Fernduell in Not

Daneben stehen noch zwei Platzierungen auf dem Spiel. Zum einen das direkte Duell um Rang drei zwischen Bramberg und Hallein. Zum anderen ist Abstiegsposition zwei offen. Dabei empfängt Neumarkt mit Grödig just den Klub, der einst für den Zwangsabstieg aus der Westliga sorgte, als man nach dem Bundesliga-Abstieg den direkten Weg in die Regionalliga bevorzugte, statt in Liga zwei zu spielen. „Nach den letzten Wochen traue ich mich nicht viel zu sagen“, meinte Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer zuletzt.