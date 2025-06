Kampfansage von Austrias Fan-Liebling Kalman

„Werde um Stammplatz kämpfen“

Denn wie in den vergangenen Wochen immer wieder durchsickerte, stehen die Violetten kurz vor Vertrags-Abschluss mit einem neuen Schlussmann, was auch Auswirkungen auf die jahrelange Nummer eins Manuel Kalman (seit 2021 in Violett) haben wird. Der Fanliebling ist über die Planungen auf seiner Position informiert, gibt sich kämpferisch. „Wer mich kennt, weiß, dass ich um den Stammplatz kämpfen werde. Einfach so setze ich mich nicht aufs Bankerl“, machte der frisch gebackene 30-Jährige eine erste Kampfansage.