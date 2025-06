Puch fixierte im Derby den Gollinger Abstieg

Ehe es in der Schlussrunde in Puch so richtig zugehen konnte, schepperte es schon in Neumarkt, das sich im Fernduell mit Golling gegen den Abstieg nur einen Punkt im Vorteil befand. Nach einem Ball in die Tiefe schob Grödig-Topscorer Lazarevic überlegt ein (13.). Nach einem Pfostentreffer erhöhte Rakic nach schnellem Umschalten gar auf 2:0 (33.). Weil Golling die Null hielt, hatte man zu diesem Zeitpunkt die Nase vorne, da der direkte Vergleich gegen die Wallerseer gewonnen wurde. Bloß: Zur Pause führte Puch ebenso 2:0. Weil Sejdic nach Hölzl-Lochpass allein aufs Tor marschierte (40.), Hölzl dann nach nach Querpass selbst sehenswert hoch ins kurze Eck traf (42.).