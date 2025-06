Violette Fahnen auf der Staatsbrücke gehisst

Am Samstag empfängt der SV Austria Salzburg in der Regionalliga den SC Schwaz zum entscheidenden Saisonfinal-Spiel in Salzburg-Maxglan. Schon heute, Freitag, machen Verein und Fans auf die Bedeutung des Matches für sie aufmerksam. Gegen den Tiroler Klub geht es nämlich um den Wiederaufstieg in die 2. Liga und die Rückkehr in den Profifußball.