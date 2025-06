Grünes Licht für Kulturzentrum am Neusiedler See

Bevor die Geschäftsführerin der Landesimmobilien Burgenland (Lib) Jutta Benedek noch einmal zur Projektpräsentation schreiten konnte, hob SPÖ-Bürgermeisterin Lisa Böhm noch einmal hervor, dass sie das Vorgehen der ÖVP-Kollegen zur Causa Kulturzentrum eher befremdlich fand. „Es wurden hier bei der Sitzung, aber auch via Social Media und in einem Brief an die Bürger Unwahrheiten und Falschmeldungen verbreitet“, erklärte sie und hob noch einmal hervor, dass sie alle Fraktionen am 14. Mai zum Runden Tisch geladen hatte. Alle außer die ÖVP hätten Fragen zum Projekt gestellt. Auch nach der Gemeinderatssitzung hätten Gemeinderatsmitglieder noch Anliegen und Fragen gehabt. ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Nyikos sei erst am Mittwoch gekommen, um etwas zu erfragen. Für Böhm reichlich spät.