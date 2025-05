Neusiedl: Streitpunkt Kulturzentrum im Seebad

Auch am nächsten Tag war das Thema noch heiß diskutiert. Während SPÖ-Bürgermeisterin Elisabeth Böhm das Kulturzentrum des Landes als Prestigeprojekt für Neusiedl am See sieht und auch als Chance einen „Schandfleck“ am See endlich in etwas Schönes zu verwandeln, hätte die ÖVP der Stadtgemeinde das Kulturzentrum lieber im Ortskern und nicht weitab vom Schuss im Seebad. Außerdem möchten Vizebürgermeisterin Sabine Nyikos und ihre Mannen die Bevölkerung mehr in das Projekt involviert. „Wir sind für ein Kulturzentrum in Neusiedl am See“, sagt sie. „Aber nicht um jeden Preis“.