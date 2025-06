Rust und Oggau schließen nach 159 Jahren Frieden

Fischgras für Gulden

Im Streit ging es um die Wiesen auf den „Erbfischwässern“, die in historischen Planskizzen als „Strittiger Theil mit Ruszt. Besitz in Oggau“ bezeichnet sind. Der Neusiedler See war ausgetrocknet. Daher wuchs an den Ufern viel „Fischgras, das in der nothvollen Zeit einige Gulden hereinbringen kann“. Das Gewächs wurde als Einstreu genutzt, ein „Schöberl“ um 30 Kronen österreichischer Währung verscherbelt.