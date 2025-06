2,20 Euro netto: Preis für Wasser wird erhöht

Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (WLV) passt die Tarife an. Der neue Wasserpreis beträgt künftig 2,20 Euro netto pro Kubikmeter, die monatliche Grundgebühr wird auf 13,20 Euro festgelegt. Die Anpassung sei notwendig, um die Versorgungssicherheit abzusichern und die Infrastruktur zu modernisieren, wird betont. In den nächsten zehn Jahre will der WLV über 400 Millionen Euro investieren. Brunnenanlagen sollen saniert und neu errichtet werden. Hochbehälter, Transportleitungen und Hausanschlüsse sollen ebenfalls erneuert werden.