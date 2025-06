Zollstreit: Trump raunzt, telefoniert dann mit Xi

Eskalation bei Strafzöllen

Der Republikaner hatte Strafzölle auf Einfuhren aus China in die USA in mehreren Schritten auf 145 Prozent erhöht. Peking reagierte darauf mit Gegenzöllen. Mitte Mai legten beide Seiten eine Pause in der Eskalationsspirale ein und einigten sich vorübergehend auf eine gegenseitige Senkung von Strafzöllen. Zuletzt war der Ton jedoch wieder rauer geworden, und die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten sind weiterhin ungelöst.