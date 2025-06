Pieterse gewinnt Cross-Country ++ Wiedmann 5.!

„Ich wurde mit jeder Runde stärker!“

Mona Mitterwallner, am Freitag im Short Track Vierte, wurde ein platter Reifen in der vierten Runde zum Verhängnis. Auf Platz 5 gelegen, verlor sie dadurch fast zwei Minuten, kämpfte sich aber dennoch als Neunte (+3:06) noch in die Top-Ten zurück.