Israels Militär soll Thunbergs Ankunft verhindern

Israel werde gegen jeden Versuch vorgehen, die Blockade zu durchbrechen oder terroristische Organisationen zu unterstützen – auf See, in der Luft und an Land. Katz hätte die israelischen Streitkräfte angewiesen, dafür zu sorgen, dass die „Hassflottille“ nicht die Küste des Gazastreifens erreicht – „und alle hierzu notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“.