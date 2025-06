Ogier zum fünften Mal Sieger auf Sardinien

In dem WM-Lauf hatte er mit Beifahrer Vincent Landais nach 320,24 Prüfungskilometern im Toyota Yaris am Sonntag 7,9 Sek. Vorsprung auf die Esten Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai) und 50,5 auf die Finnen Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota). Dahinter landete der in der WM führende Brite Elfyn Evans (Toyota).