Salzburg löst Vertrag mit Ex-Trainer Lijnders auf

„Nach sehr konstruktiven und positiven Gesprächen in den letzten Tagen haben wir nunmehr den Vertrag mit unserem Ex-Coach Pepijn Lijnders in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wir bedanken uns nochmals bei Pep für seinen Einsatz und seine Leidenschaft während der Zeit bei uns und wünschen ihm alles Gute für seine weitere sportliche Zukunft“, werden die Salzburger Geschäftsführer Stephan Reiter und Rouven Schröder in einer Mitteilung zitiert.