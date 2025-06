Das ist das neue Auswärtstrikot von Salzburg

Dieses Trikot soll den Salzburgern wieder zu mehr Stärke in der Fremde verhelfen. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison holte das Team von Thomas Letsch in 16 Spielen nur sechs Siege, sechs Remis und verlor sogar fünfmal. Das ergab einen Punkteschnitt von mageren 1,44 Zählern pro Auswärtspartie.