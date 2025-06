Trump: Biden hätte den Iran längst abhalten müssen

Die Urananreicherung ist nach wie vor ein zentraler Streitpunkt in den Gesprächen. Während die Führung des Iran wiederholt sagte, dass diese nicht verhandelbar sei, bezeichnete die US-Seite das als „rote Linie“. Am Samstag war ein Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) öffentlich geworden, wonach der Iran seinen Bestand von auf 60 Prozent angereichertem Uran in den vergangenen drei Monaten stark erhöhte.