Trump-Telefonat mit Putin: „Nicht sofort Frieden“

Putin: „Kiew will keinen Frieden“

Bereits zuvor hatte Putin am Mittwoch offen den Sinn von Friedensgesprächen mit der Ukraine infrage gestellt. Die ukrainischen Anschläge auf zwei Brücken in Russland seien eindeutig gegen die Zivilbevölkerung gerichtet gewesen und ein Beweis dafür, dass die Regierung in Kiew „zu einer terroristischen Organisation verkommt und ihre Sponsoren zu Komplizen von Terroristen werden“. Offenbar brauche „das derzeitige Regime in Kiew überhaupt keinen Frieden“, so Putin.