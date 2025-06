Junge Kriminelle: Täglich Gewalt und Diebstähle

Die Polizei schlägt Alarm: In Wien explodieren die Zahlen bei der Jugendkriminalität quer durch alle Altersgruppen und Deliktarten. Besonders auffällig ist dabei der dramatische Anstieg bei schweren Eigentumsdelikten und gewaltbezogenen Straftaten durch Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren. Laut aktueller Kriminalstatistik für das Jahr 2024 haben sich die Fälle von Einbruchdiebstahl bei den unter 14-Jährigen in einem Jahr verzwanzigfacht – von 193 auf 2093 registrierte Delikte. Eine Steigerung um sagenhafte 1900 Fälle innerhalb eines Jahres. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.