Polnischer Kandidat spricht schon von „Sieg“

„Wir haben gewonnen“, sagte der liberale Bürgermeister von Warschau unter dem Jubel seiner Anhänger, „aber auf der Rasierklinge“. Die Prognosen beruhen auf Nachwahlbefragungen in rund 500 Wahllokalen. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos haben sie eine Fehlertoleranz von zwei Prozentpunkten. Hochrechnungen wie in Österreich gibt es in Polen nicht. Das offizielle Endergebnis wird am Montagvormittag erwartet.