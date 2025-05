Arbeit für Frieden als Grundpfeiler für Zukunft

Vergangene Woche ist Karner zum neuen ÖSK-Präsidenten gewählt worden. Als Generalsekretär holte er sich Rapatz. „Wir kennen uns seit langer Zeit, Vertrauen ist da.“ Der Verein zählt mehr als 70.000 Mitglieder in Österreich sowie Südtirol und ist in der Grab- und Denkmalpflege der Kriegsgräberfürsorge tätig. Karner: „Allein in Österreich werden 1000 Kriegsgräberanlagen, wo 250.000 Menschen begraben sind, betreut. 400 Anlagen sind es im Ausland.“ Rapatz: „Es gibt natürlich auch Hilfestellungen bei der Vermisstensuche, also überall da, wo Angehörige eine unklare Wissenslage haben.“