Der Erfinder der Abtreibungspille RU-486 ist tot

Der am 12. Dezember 1926 in Straßburg im Osten Frankreichs als Sohn jüdischer Eltern geborene Etienne Blum nahm im Alter von nur 15 Jahren bei seinem Eintritt in die Widerstandbewegung gegen die Nationalsozialisten den Namen Émile Baulieu an. Der Doktor der Medizin, Doktor der Naturwissenschaften und Endokrinologe gründete im Jahr 1963 die Forschungsabteilung 33 am Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), die sich ganz der Erforschung von Hormonen verschrieb. Baulieu leitete die Abteilung bis 1997 und arbeitete dort bis zu seinem Tod.