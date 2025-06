„Ich dachte, das Flugzeug bricht auseinander“

Dieses Erlebnis werden 185 Menschen wohl nicht so schnell vergessen: Ihr Ryanair-Flugzeug nach Mailand geriet am Mittwochabend über Bayern in eine heftige Gewitterzelle (siehe Video oben). „Ich hatte bislang noch nie Angst – aber in dem Moment dachte ich, das Flugzeug bricht auseinander oder überschlägt sich“, sagte ein Passagier.