Drachenschnur schneidet einem Radler die Kehle auf

Wie die New Yorker Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der Marine Parkway Bridge, die Brooklyn mit Queens verbindet. Die 36-jährige Jennifer Noble und ihr 40-jähriger Freund waren mit ihren Fahrrädern auf dem Heimweg von einem Ausflug an den Strand von Jacob Riis Park, als sie im Fahrradstreifen in eine gespannte Drachenschnur fuhren.