Hundert tote Katzen bei Tierschützerin gefunden

Die Bewohnerin gehörte dieser Tierschutzgruppe an. In ihrem völlig vermüllen Haus wurden mehr als hundert Kadaver von Katzen sowie zwölf überlebende Tiere entdeckt. Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie des Tierschutzes hatten das Gebäude vergangene Woche zweimal aufgesucht, nachdem sie wegen einer toten Katze eingeschaltet worden waren. Am Sonntag durchkämmten sie das Haus dann systematisch und machten die traurige Entdeckung.