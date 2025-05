Darum gab Ex-FPÖ-Chef Hofer Meinl-Reisinger Korb

Dennoch gibt Hofer Meinl-Reisinger jetzt einen Korb. „Mir tut es leid, ich hätte Österreich gerne unterstützt. Aber mit einem Budget von 20 Millionen geht das Projekt aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Gerade in einer Zeit, in der über Kürzungen beim 13. und 14. Pensionsbezug in Pflegeheimen diskutiert wird, ist das nicht vermittelbar.“