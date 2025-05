US-Regierung erwägt Übergangslösung für Zölle

Folgen der hohen Unsicherheit

„Die Unsicherheit, wie es mit den Zöllen weitergeht, bleibt hoch, was beispielsweise dazu führen könnte, dass Unternehmen Investitionsentscheidungen auf Eis legen“, sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Europaparlamentarier Bernd Lange sagte, er habe bei seinen Gesprächen in den USA „Nervosität über die sehr chaotische Zollpolitik Trumps“ verspürt. Die EU müsse ruhig bleiben und sachlich an einer Verständigung mit den USA arbeiten. „Und dann, wenn es eben nicht möglich sein sollte, auch eine klare Gegenreaktion formulieren.“