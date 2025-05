Fußgängerin am Gehsteig von Auto weggeschleudert

Es war kurz nach 9 Uhr, als am Freitag die Seniorin (74) aus Leonding mit einem Pkw in Wels auf der Hans-Sachs-Straße in Richtung stadteinwärts am rechten Fahrstreifen unterwegs war. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Welser in seinem Auto am linken Fahrstreifen auf selber Höhe, beabsichtigte den Fahrstreifen zu wechseln und übersah dabei den Pkw der Frau.