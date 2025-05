Verankerung gibt nach, Urlauber stürzen ins Wasser

Das Schiff lag im Hafen von Catania an der Ostküste Siziliens als sich der Unfall ereignete, wie italienische Medien berichten. Starker Wind hatte offenbar dazu geführt, dass die Verankerung nachgab, an der das Schiff festgemacht war. Das Nachrichtenportal today.it berichtet, dass das komplette Seil riss, mit dem das Schiff am Pier festgemacht war.