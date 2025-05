Heller Aufruhr in Brixen: Widerstand gegen Projekt

Neue Leidenschaft entdeckt

Neben zahlreicher Aufenthalte in Marokko und der Arbeit dort an seinem Garten „Anima“ kümmert sich Heller um seine Wienerlieder-Show „Remassuri“ im Theater in der Walfischgasse: „Wenn ich in Wien bin, komme ich spontan in Theater und erzähle am Anfang Geschichten.“ Und Heller widmet sich seiner neuen Leidenschaft, dem Aquarellmalen: „Mein ganzes Leben bestimmt, dass ich verantwortungsvoll mit den Talenten umgehe, die zur Welt kommen möchten. Das Malen ist jetzt eines davon. Das mache ich auch mit meinen drei Enkelkindern, sie sind 14, 8 und 2 Jahre alt. Wir vier haben dann eine Freude, wenn uns etwas gelingt. Ich glaube nicht, dass eine Gemeinschaftsarbeit zwischen drei Kindern und einem Großvater mit einem Pinsel weniger wert ist, als auf den Mount Everest zu klettern.“