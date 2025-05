Meta arbeitet an KI-Geräten für US-Soldaten

Meta arbeitet laut eigenen Angaben zusammen mit dem Rüstungs-Start-up Anduril an KI-basierten Technologien für Soldaten. Meta habe ein Jahrzehnt damit verbracht, KI und Augmented Reality weiterzuentwickeln, so Meta-Chef Mark Zuckerberg in einer gemeinsamen Erklärung. Man sei stolz darauf, „diese Technologien den amerikanischen Soldaten zur Verfügung zu stellen, die unsere Interessen zu Hause und im Ausland schützen.“