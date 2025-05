„And Just Like That“ ++ „Die perfekte Schwester“

Die dritte Staffel von „And Just Like That…“ sorgt für Gesprächsstoff. Was darf man erwarten? Verdient Sarah Jessica Parker wirklich eine Million pro Folge? Und was hat es mit der neuen Serie „Die perfekte Schwester“ auf sich? Sasa Schwarzjirg hat bei „Krone“-Serienexperte Kálmán Gergely nachgefragt.