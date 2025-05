„Friedensmission“ nach Hymnen-Streit mit Slowenien

„Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust, bis zum Wendenland am Bett der Sav‘, und vom Alptal an, das die Mürz durchbraust, bis ins Rebenland im Tal der Drav‘“: So beginnt die erste Strophe des Dachsteinlieds. Save und Drau liegen in der ehemaligen Untersteiermark, dem heutigen Slowenien.