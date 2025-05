Steuerdaten offenbaren: Hier wohnt Edward Snowden

Der Geheimdienstkrimi rund um den heutigen Wahl-Russen Edward Snowden wird nicht nur um ein Kapitel reicher, sondern auch immer verwunderlicher. Der ehemalige US-Agent würde gewiss an einem unbekannten, streng geheimen Ort – wahrscheinlich irgendwo in Sibirien – verweilen, mutmaßten die meisten. Die Realität ist jedoch eine gänzlich andere: Laut Steuerdaten dürfte sich Snowden ausgerechnet im Moskauer Umland angesiedelt haben, wo es von Menschenmassen nur so wimmelt. Das berichtete das Rechercheprojekt Sistema mit Verweis auf die Steueridentifikationsnummer des Skandal-Aufdeckers.