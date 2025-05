HLA-Finale live im TV ++ Haaser wechselt Ski-Firma

Filip Misolic steht in der dritten Runde der French Open, Hard und Krems eröffnen heute Abend die Finalserie in der HLA Meisterliga und Vorschau auf das Champions League Finale zwischen Inter Mailand und Paris St. Germain – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 30. Mai.