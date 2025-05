Teile Spaniens ächzen unter fast 40 Grad

Hitze auch in Portugal

Richtig heiß werden soll es auch in Portugal. In Lissabon werden am Samstag bis zu 34 Grad erwartet. Nachts stehen zudem die ersten richtigen Sommernächte an, regional sinken die Temperaturen in Spanien und Portugal nicht unter 20 Grad, womit sich die ersten sogenannten Tropennächte abzeichnen.