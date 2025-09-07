Gleich mehrere Raser verloren Probeführerscheine

Gerade erst hatten sie den Führerschein bekommen, und schon wollten sie die Limits ihres Autos und der Straßen austesten. Pech nur, dass die Polizei lauerte – und die Führerscheinneulinge von den Radars erfasst wurden. Allen dreien wurden die (Probe-)Führerscheine prompt wieder abgenommen.
Die Polizei führte in der Nacht auf Sonntag in Ottensheim auf der B127, Rohrbacher Straße in einer 70 km/h Beschränkung Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 1.30 Uhr maßen die Polizisten einen Pkw, der von Linz Richtung Rohrbach unterwegs war - mit einer Geschwindigkeit von 148 km/h.
Probeschein weg
Sie hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den 18-jährigen Lenker aus Linz. Dem Probeführerscheinbesitzer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Gleich zwei erwischt
Eine Polizeistreife aus Gmunden führte ebenfalls in der Nacht auf Sonntag Geschwindigkeitskontrollen in einer 80 km/h-Beschränkung auf der B145 in Pinsdorf durch. Dabei wurden mehrere Kraftfahrzeuglenker beanstandet und kontrolliert. Darunter konnten zwei Lenker mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen und angehalten werden.
49 und 54 km/h zu schnell
Ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Laakirchen wurde mit einer Geschwindigkeit von 129 km/h gemessen und ein 22-Jähriger aus Vöcklabruck mit einer Geschwindigkeit von 134 km/h. Auch ihnen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen.
