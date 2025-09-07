Ein stilles Eingeständnis des FPÖ-Parteisekretärs

Eines ist Michael Gruber, dem Landesparteisekretär der Freiheitlichen in Oberösterreich, gewiss: Wenn er sich politisch zu Wort meldet, dann bleibt das nicht ungehört. Der Abgeordnete des Oberösterreichischen Landtags erregte zuletzt Aufsehen, als er vor der FPÖ-Kamera eine Regenbogenfahne in einen grünen Mistkübel stopfte. Seine Botschaft war unmissverständlich. In Österreich sei es nicht nötig, andere Geschlechter als Mann und Frau zu etablieren. Solche Aktionen gefallen vielen Leuten, in seiner Partei selbst wird sein Aktionismus aber als völlig überflüssig angesehen. Wie auch immer: Gruber, einst Unteroffizier beim Bundesheer, erregte damit viel Aufsehen.