Aggressiver Festbesucher wollte mit Polizei raufen

Eindeutig zu viel getrunken hatte ein 31-Jähriger am Rieder Volksfest. Nachdem er immer wieder Festgäste und Feuerwehrmitglieder am Fest angepöbelt und belästigt hatte, wurde er verwiesen, kam aber zum Ort des Geschehens zurück. Als er sich mit den Polizisten anlegen wollte, war Schluss mit lustig.
Die Rieder Polizei wurde in den Morgenstunden des 7. September wegen einer aggressiven, alkoholisierten Person, die Mitglieder der Feuerwehr und Gäste belästige, zur Rieder Messe beordert. Der Ordnungsstörer, ein 31-Jähriger aus Mettmach, wurde mit fortlaufender Dauer der Amtshandlung immer aggressiver gegenüber den einschreitenden Beamten.
Kam immer wieder
Es wurden mehrere Abmahnungen ausgesprochen und er wurde mehrmals aufgefordert, das Messegelände zu verlassen. Da sich die Situation vor Ort nicht wirklich beruhigte und der 31-Jährige immer wieder zurückkam, blieben die Polizisten in unmittelbarer Nähe und beobachteten die Situation weiter.
Riss sich Hemd vom Leib
Der aggressive Besucher kam wieder zurück und belästigte erneut anwesende Gäste und Mitglieder der Feuerwehr im Eingangsbereich. Die Polizisten forderten den 31-Jährigen erneut auf, sich zu beruhigen und das Gelände zu verlassen. Daraufhin riss er sich sein Hemd vom Oberkörper und nahm vor den Beamten eine Angriffsstellung ein.
Festnahme aufgehoben
Da wurde der hitzköpfige Besucher festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde die Festnahme aufgehoben.
Kommentare
