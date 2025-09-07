Aggressiver Festbesucher wollte mit Polizei raufen

Riss sich Hemd vom Leib

Der aggressive Besucher kam wieder zurück und belästigte erneut anwesende Gäste und Mitglieder der Feuerwehr im Eingangsbereich. Die Polizisten forderten den 31-Jährigen erneut auf, sich zu beruhigen und das Gelände zu verlassen. Daraufhin riss er sich sein Hemd vom Oberkörper und nahm vor den Beamten eine Angriffsstellung ein.