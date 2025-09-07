Zum 70. Geburtstag gab es Segen und einen Orden

Große Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich

In den Festansprachen wurde der Weitblick von Bischof Manfred Scheuer hervorgehoben, der im Jahr 2017 den „Zukunftsweg“ der Diözese ins Leben rief. Neben Segenswünschen gab es auch einen Orden für den Jubilar, dessen Elternhaus in Haibach/Donau steht. Landeshauptmann Thomas Stelzer verlieh Manfred Scheuer, der im Jahr 2015 zum Bischof von Linz ernannt worden war, das Große Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich.