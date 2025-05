„G‘sunde Watschn“ für Emanuel Macron

Da hat Brigitte Macron bei der Landung ihres Flugzeugs in Vietnam also mit ihrem Gatten, dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, ein wenig „herum gealbert“. So ließ es uns zumindest der Élysée Palastals Reaktion auf die im Netz kursierende Ohrfeigen-Szene wissen. Von ehelichen Handgreiflichkeiten könne da keine Rede sein. Und auch wenn Brigitte, seinerzeit, lange vor der Eheschließung, als Lehrerin dem kleinen Emanuel möglicherweise das eine oder andere Mal die Ohren lang gezogen hat, zu schlagen pflege sie ihn nicht.