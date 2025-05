Glaswurf: Zahnärztin (35) entstellte Model-Freund

Auf Shots folgte Filmriss

Am 20. Dezember feierte sie mit ihrer ganzen Ordination Weihnachten in einem In-Lokal im 5. Bezirk. „Ich hab‘ davor nichts gegessen. Wir haben die ganze Zeit Shots bekommen, die ich leider getrunken habe“, gibt Frau Doktor zu. Danach könne sie sich an nichts mehr erinnern. „Sie haben also das, was man im Volksmund Filmriss nennt“, stellt Herr Rat fest.