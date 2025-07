Nach Mord: Familienfehde in nächster Generation

Aus nächster Nähe schoss im ob seiner Gewalttaten „verfluchten“ Strasshof in Niederösterreich ein Bosnier der Ex-Lebensgefährtin und Mutter seiner Kinder in den Kopf – trauriger Höhepunkt eines jahrelang andauernden Hasskriegs zwischen zwei Familien. Der eskalierte nun erneut. Diesmal am Schulhof zwischen Kindern, der Jüngste ist gerade einmal zwölf Jahre alt.