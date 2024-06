Wiener Jubilarin rastet bei Geburtstagsfeier aus

Am 3. März knallten die Korken in einem Lokal in der Wiener Innenstadt. „Ich hab‘ sehr viel Alkohol getrunken. Es war mein 50. Geburtstag“, erzählt eine gelernte Kosmetikerin im Wiener Landl. Die Party endete für sie nämlich vor Gericht. Denn nach Mitternacht kippte die Stimmung.