Bolsonaro-Sohn soll Ermittler bedroht haben

US-Außenminister erwägt Sanktionen

In der vergangenen Woche hatte US-Außenminister Marco Rubio erklärt, dass die Vereinigten Staaten möglicherweise Sanktionen gegen Richter Alexandre de Moraes verhängen würden, der an einem Prozess gegen Jair Bolsonaro beteiligt ist. Sohn Eduardo Bolsonaro begrüßte Rubios Erklärung in Online-Netzwerken mit den Worten: „Wir werden gewinnen.“