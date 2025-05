Bolsonaro wollte Belagerungszustand ausrufen

Bolsonaro hatte die Präsidentschaftswahl 2022 in einer Stichwahl gegen seinen linken Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva verloren, der daraufhin am 1. Jänner 2023 sein Amt antrat. Dem Ex-Präsidenten drohen mehr als 40 Jahre Haft. Dennoch hofft er noch darauf, 2026 bei der nächsten Präsidentschaftswahl in Brasilien anzutreten. Nach jetzigem Stand darf er das nicht. Das Wahlgericht schloss Bolsonaro 2023 bis 2030 von politischen Ämtern aus, da er ohne Beweise die Zuverlässigkeit des elektrischen Wahlsystems angezeweifelt hatte.