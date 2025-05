Hat Verhafteter noch weitere Menschen getötet?

In Verhören wirkt er gefasst, beinahe ruhig – Afad K. (21), jener Pakistani, der in der Nacht auf den 15. Mai in Wien-Favoriten eine unfassbar grauenhafte Tat begangen hat. An einem 27-Jährigen aus Bangladesch, der damals, in der Dunkelheit, bloß einen Spaziergang unternehmen wollte. Und dabei, plötzlich, diesem entsetzlichen Angriff ausgesetzt war ...