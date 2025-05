Brutaler, jünger: So kriminell ist Wiens Jugend

Ein Zwölfjähriger zieht ein Messer in der U-Bahn, ein Dreizehnjähriger prahlt mit seinem fünften Einbruch. Was früher als Ausnahme galt, scheint in der Bundeshauptstadt fast schon Alltag zu werden: Kinder und Jugendliche, die vor Gewalt nicht zurückschrecken und denen das Gesetz kaum beikommen kann.