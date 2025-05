Marterbauer sieht EU-Defizitverfahren gelassen

Staatssekretärin: „Keine Gratis-Mentalität“

Der 8. Juli kommt als Beginn infrage, weil sich an diesem Tag die EU-Finanzministerinnen und -minister treffen. Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zeigte sich am Dienstag im Bundesrat überzeugt, dass Österreich die Maastricht-Kriterien bis 2028 wieder erreichen werde. Es gebe von allen Seiten das Bekenntnis, dass das Budget in Ordnung gebracht werden und jede Ebene einen Beitrag leisten müsse. Es solle keine „Gratis-Mentalität“ geben.