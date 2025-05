Gemeindewohnung: Genug Platz auch mit Kind

Wohnungsvergabe ab sofort flexibler

Mit 1. Mai wurde die Wohnungsvergabe überhaupt flexibler gestaltet. Musste man bisher zwei Jahre durchgehend an einer einzigen Wiener Adresse gemeldet sein, reicht ab sofort ein durchgehender Hauptwohnsitz von zwei Jahren in Wien. Profitieren sollen davon vor allem junge Menschen in WG’s mit befristeten Verträgen.