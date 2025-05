Drohnenschwärme suchen Russland und Ukraine heim

Klitschko warnt: „Geht in Deckung!“

So sind bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und deren Umgebung vergangene Nacht mindestens acht Menschen verletzt worden. Wohnhäuser seien von herabfallenden Trümmern abgeschossener Drohnen getroffen worden, schilderten die Behörden. Nach dem Einflug erster Gruppen von Kampfdrohnen warnte Bürgermeister Vitali Klitschko vor weiteren Angriffen. „Geht in Deckung“, forderte er die Bewohner Kiews auf der Plattform Telegram auf.