WAC-Coach Kühbauer kämpft wieder um vollen Kader

Rückblende. Auf den 24. Mai. Die Schlussrunde in der spannendsten Bundesliga seit vielen, vielen Jahre. Minute 78 – eben hat Blau-Weiß Linz bei Austria Wien zum 1:1 ausgeglichen, damit fehlt Cupsieger WAC bei Sturm (Stand 1:1) ein einziges Tor zur wohl größten Sensation in Österreichs Fußball-Historie, zum Double. Die Gefühlswelt von Trainer-„Vulkan“ Didi Kühbauer – wie hat sie in diesen unfassbaren, wahnwitzigen Schlussminuten ausgesehen? „Natürlich willst du dieses zweite Tor, natürlich geht dir durch den Kopf, was das bedeuten würde. Und natürlich war dann beim Abpfiff Enttäuschung da. Aber echt nur einen Gedanken lang. Ich hab gleich in der Kabine den Burschen gesagt: Seid stolz auf das, was ihr erreicht habt. So was wie dieses Finale wird’s in der Form nie mehr geben.“